Wenn Abschied nicht möglich ist: Doppelte Belastung für Trauernde

Am Ende einer schwer verlaufenden Corona-Erkrankung steht auch in Tirol nicht immer die Genesung, sondern der Bestatter. In den Fokus geraten derzeit der Kampf der Ärzte, die trauernden Familien, das Schicksal der Verstorbenen und zuletzt auch die reduzierte Form der Bestattungen. Aber weniger jene, die den letzten Gang organisieren. Auch sie haben Sorgen, wie Claudia Schreieck, Bestatterin in Lechaschau, weiß.

„Der Umgang mit infektiösen Verstorbenen ist immer herausfordernd. Sie werden zum Beispiel in spezielle Hygienehüllen gelegt“, klärt Schreieck auf. Und weiter: „Manchmal werden sogar mit Desinfektionsmittel behandelte Masken verwendet. Wir verfügen über spezielle Schutz­ausrüstungen wie Mäntel, Anzüge und Mundschutz bis zu Hauben mit Brillen.“ Aber all dies sei jeweils nur einmal verwendbar – also für den Einzelfall vorgesehen und gewiss nicht für eine Pandemie. Die Außerfernerin richtet daher den dringenden Appell an Behörden, bei der Verteilung der frisch gelieferten Schutzmasken und -bekleidung auch an die Bestatter zu denken. „Natürlich sind Ärzte und Pfleger enorm wichtig, aber wir wurden bisher überhaupt nicht erwähnt.“ Und als System­erhalter sei ihre Berufsgruppe ganz gewiss auch wichtig für das Land, betont Schreieck.

Die Außerfernerin, die die Bestattung Longo betreibt, sieht viele neue Herausforderungen auf ihren Berufsstand zukommen. „Wir haben selbstverständlich auch Ängste.“ Sie müssten ja in die Häuser hinein zu den Verstorbenen und wüssten nicht, ob dort das Virus lauere. Verschiedenste Vorsichtsmaßnahmen, die aber auf großes Verständnis der Hinterbliebenen treffen würden, seien notwendig. So werden etwa Verstorbene derzeit nicht mehr in ihrem Zuhause angekleidet. Die Kleidung wird zum Bestattungsinstitut mitgenommen, wo unter sicheren Bedingungen im eigenen Versorgungsraum gearbeitet wird.