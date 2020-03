Krankenkassen rechnen mit „großen Verlusten“

Die Krankenkassen, die laut Prognosen ohnehin mit einem satten Minus in den kommenden Jahren rechnen, werden durch die Corona-Krise noch tiefer in die roten Zahlen schlittern. Der Chef des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, Peter Lehner, erklärte am Mittwoch, dass die Sozialversicherungen „große Verluste“ erwarten.

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hat in ihrer Mitte Februar veröffentlichten Vorausschau bereits insgesamt 1,7 Milliarden Euro Verlust bis 2024 prognostiziert. Von Regierungsseite war allerdings betont worden, dass die ÖGK eine „extrem vorsichtige“ Prognose erstellt habe und in der Vergangenheit die tatsächlichen Ergebnisse immer besser ausgefallen seien als die Prognosen.

Eine positive Zwischenbilanz zog Lehner über den bisherigen Umgang der Sozialversicherungen mit dem Corona-Virus. „Die fünf Sozialversicherungsträger und der Dachverband haben in den letzten zehn Tagen einen unglaublichen Kraftakt geleistet und ihre Organisation vom Normalbetrieb auf Corona-Modus umgestellt.“ Die Kernprozesse seien in allen Trägern gut abgesichert und die Verwaltungsprozesse neu aufgestellt. „Die Sozialversicherung funktioniert“, unterstrich Lehner anlässlich der Konferenz der Sozialversicherungsträger am Mittwoch. „Die Umstellung war eine Feuertaufe für das neue Sozialversicherungssystem, das erst seit Jänner 2020 besteht“, so Lehner: „Das Zusammenspiel der fünf Träger läuft. Das ist gerade in dieser Situation von zentraler Bedeutung.“