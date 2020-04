Der schwarze Kasten im Wohnzimmer: Die PlayStation 2 wird 20

Der 4. März im Jahr 2000 sollte die Welt der Videospiele maßgeblich verändern. Denn genau an diesem Tag vor über 20 Jahren wurde die PlayStation 2 in Japan erstmals verkauft. Tausende Gamer warteten in langen Schlangen vor den Läden, um eine Konsole zu ergattern. Die bes­tenfalls einige hundert Stück der Konsole, die ein Geschäft auf Lager hatte, waren nach wenigen Minuten verkauft. Fast eine Million Exemplare sollen am ersten Tag abgesetzt worden sein.