Gewerkschaft fordert Testung von Pflegepersonal

Die Gewerkschaft fordert angesichts der steigenden Zahlen an Coronavirus-Infizierten Testungen für Pflege- und Betreuungspersonal. „Eine Ausbreitung des Virus in diesem besonders kritischen Bereich hätte katastrophale Auswirkungen“, warnte Barbara Teiber, Bundesvorsitzende der GPA-djp, am Mittwoch via Aussendung. Spätestens bei Symptomen müssten Tests durchgeführt werden.