Beach-Volleyball-Major in Wien abgesagt

Die im August geplanten Beach-Volleyball-Majors in Wien und Hamburg sind wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Die Neuaustragungen sollen im Jahr 2021 erfolgen. Das gab Veranstalter Hannes Jagerhofer am Mittwoch bekannt. Zudem stehe sein Unternehmen auch für das Turnier in Gstaad im Juli nicht mehr als Mitorganisator zur Verfügung.

Derzeit müsse aber alles, das nicht in direktem Zusammenhang mit der Eliminierung des Virus stehe, hintangestellt werden. „Das ist nur logisch, hat für viele von uns allerdings dramatische Auswirkungen. Nun sagen Experten vorher, dass man in den Monaten Juli und August mit dem Höhepunkt der Pandemie rechnen muss. Und das wiederum bedeutet für uns, dass zum jetzigen Zeitpunkt niemand die Verantwortung übernehmen kann, mit ruhigem Gewissen und aus voller Überzeugung an die Umsetzung der geplanten Events heranzugehen“, so Jagerhofer.