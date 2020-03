Hunderttausende Juden beten weltweit gegen Pandemie

Rund 900.000 Juden weltweit haben sich nach Angaben der Initiatoren mit einem Gebet gleichzeitig gegen das Coronavirus an Gott gewandt. Zu dem Online-Gebet hatten die Chefrabbiner Israels und rund ein Dutzend weiterer Rabbiner, etwa aus Rom, New York, Rio de Janeiro und Peking, aufgerufen. Die Teilnehmer beteten für einen Stopp der Ausbreitung von Covid-19 und für Gesundheit in der Welt.