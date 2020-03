Mehr als 5.560 Österreicher mit Covid-19 infiziert, 31 Tote

In Österreich hat es am Mittwoch (Stand 15.00 Uhr) laut Gesundheitsministerium 5.560 Infektionen mit dem Coronavirus gegeben. Darunter auch der erste infizierte Häftling im heimischen Strafvollzug. Betroffen ist die Justizanstalt (JA) Innsbruck, wo ein Neuzugang positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Gestorben sind an den Folgen der Infektion bisher 31 Personen, die meisten davon in Wien.

Die meisten Krankheitsfälle gab es erneut in Tirol mit 1.396 und Oberösterreich mit 915. Im Vergleich zu Dienstag 15.00 Uhr entspricht die Zahl der Neuinfektionen einer Steigerung von 14,03 Prozent.

Bei dem infizierten Häftling in der Justizanstalt (JA) Innsbruck handelt es sich um einen Neuzugang. Das gab die Ressortmediensprecherin des Justizministeriums, Christina Ratz, am Mittwochnachmittag auf APA-Anfrage bekannt. Der Betroffene hatte sich vor Haftantritt im Gemeindegebiet von Ischgl aufgehalten, wo sich Dutzende Personen aus dem In- und Ausland mit SARS-Cov-2 infiziert haben dürften.

„Die Justizanstalten haben sich seit Ende Februar intensiv auf die Corona-Epidemie vorbereitet“, verwies Ratz auf umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen, die im Strafvollzug getroffen wurden. Damit habe man SARS-CoV-2 „bisher weitestgehend aus den Justizanstalten heraushalten können“. Die getroffenen Einschränkungen - Besuchsverbote für Häftlinge, gestrichene Aus- und Freigänge, Gesundheitschecks, Zugangsabteilungen als Isolierabteilungen, Vorbereitung von Quarantänestationen - stoßen laut Ratz bei den Betroffenen auf Verständnis. „Die Maßnahmen werden sehr gut von allen Beteiligten aufgenommen“, hielt die Sprecherin fest.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung ab sofort bis auf Weiteres kostenlos digital abrufen Jetzt lesen Ich bin bereits Abonnent

Die Türk-Kaserne in Spittal/Drau wurde am Mittwoch wegen eines Corona-Verdachtsfalls gesperrt. Wie Christoph Hofmeister, Pressesprecher des Militärkommandos Kärnten, gegenüber der APA bekannt gab, hatte sich ein Soldat in der Früh mit Fieber und Husten krankgemeldet, daraufhin wurden die Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet. Der Soldat wurde getestet, mit dem Ergebnis ist am Donnerstag zu rechnen.

Insgesamt sind 100 Personen betroffen, welche die Kaserne vorerst nicht verlassen dürfen. 60 von ihnen hatten Kontakt mit dem Soldaten gehabt, der als Kraftfahrer im Einsatz war. „Es lief gerade ein Vorbereitungskurs zum Einsatz bei Pkw- und Personenkontrollen, daher hat es sehr viele Kontakte gegeben“, sagte Hofmeister. Der Soldat hatte sich in der Früh telefonisch gemeldet, als die übrigen Soldaten bereits in der Kaserne waren. „Die müssen jetzt alle einmal bis morgen dort bleiben“, so Hofmeister.

96 Prozent der mit dem Coronavirus infizierten Österreicher haben einen sehr milden Krankheitsverlauf, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Laut dem Dashboard sind somit 5.279 Patienten in häuslicher Pflege. Lediglich 3,5 Prozent müssen in einem Krankenhaus behandelt werden. Das sind 237 der infizierten Österreicher. 0,5 Prozent bzw. 26 Patienten werden intensivmedizinisch betreut.

Was den Gesundheitseinrichtungen zusätzlich Arbeit macht, war die noch immer nicht wirklich abflauende Grippewelle in Österreich. „Eines unserer Probleme in Österreich bei der Bewältigung der Corona-Pandemie ist das gleichzeitige Auftreten von Influenza und Corona. Weil die Symptome sehr ähnlich sind und weil damit auch das Gesundheitssystem stark belastet wird“, sagte Anschober.

In den vergangenen Jahren sei die Zahl der an Grippe und grippeähnlich Erkrankten ab Mitte März stark gesunken und bis Ende März fast völlig ausgelaufen, erklärte der Gesundheitsminister. Heuer bleibe die Zahl seit zwei Wochen relativ konstant und im Vergleich zu den Vorjahren vergleichsweise hoch. Nach den Auswertungen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), die eine Abschätzung auf Basis von Meldungen von Ärzten aus einzelnen Regionen darstellt, liegt die Zahl der Betroffenen aktuell bei 112.000 Erkrankten. „Eine Modellrechnung der AGES zur Grippe-Sterblichkeit geht derzeit von 643 Todesfällen durch Grippe in der heurigen Saison aus“, so Anschober.