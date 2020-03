Wiener Lungenfacharzt infiziert, Staatsanwalt ermittelt

Demnach wird auch geprüft, ob der an Covid-19 erkrankte Verdächtige neben dem Arzt weitere Personen - etwa andere Patienten im Warteraum - in Gefahr gebracht oder gar infiziert hat. Der junge Mann dürfte - wie das Ö1-“Journal um acht“ berichtete - den Mediziner getäuscht und sich als gesund ausgegeben haben, um von diesem behandelt zu werden. Er hatte in der vorvergangenen Woche die Praxis des Arztes mit eindeutigen Symptomen in Richtung Covid-19 - hohes Fieber, Husten, Atemnot - aufgesucht.