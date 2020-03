30. Mai Stichtag für die Salzburger Jubiläums-Festspiele

Stufe eins sei mit dem 16. März bereits ausgelöst worden, weil aufgrund der behördlichen Vorgaben der Betrieb in den Festspielhäusern und Werkstätten zumindest bis 13. April eingestellt wurde. Direktorium, Kartenbüro und alle anderen Bereiche, in denen die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten können, laufen seither aus dem Home Office weiter.

Stichtag für die zweite Stufe ist der 15. April: „Dann gilt es zu entscheiden, ob die Pfingstfestspiele, die für 29. Mai bis 1 .Juni geplant sind, so durchgeführt werden können“, heißt es. Intendant Markus Hinterhäuser sei mit der künstlerischen Leiterin der Pfingstfestspiele, Cecilia Bartoli, in intensivem Kontakt. Bartoli sei voll Optimismus und denke auch bereits an Alternativen, falls etwa eine verkürzte Probenzeit Programmänderungen nötig machen sollte.