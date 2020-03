Über den Wolken: Benjamin hat Kerosin im Blut

Der Innsbrucker Flughafen ist Benjamins zweites Zuhause. Egal, ob Regen, Schnee oder eisige Minusgrade, in der Wintercharter-Hochsaison steht der Schüler jeden Samstag bis zu zwölf Stunden lang am Rollfeld oder auf der Terrasse und fotografiert die Maschinen, die landen und abheben. „Spotten“ heißt das im Luftfahrtjargon.

Das Privatflugzeug der holländischen Königsfamilie hat er schon genauso abgelichtet wie diverse Regierungsflieger. „Doch eigentlich interessieren mich die Promis nicht so sehr wie die Maschinen“, stellt er klar. Sein Lieblingsflugzeug ist die Boeing 757. Mehr als tausend verschiedene Modelle dieses Jets gibt es. Benjamin kennt sie alle. Sein aktuelles Projekt: Er stellt jedes einzelne auf seinem Instagram-Blog (the_b757_fan) mit Foto vor. „Wenn ich jeden Tag einen Beitrag veröffentliche, bin ich in knapp drei Jahren fertig“, lacht er. Von der Boeing 757 besitzt er auch mehrere Modellbausätze, das größte davon ist einen Meter lang.

Auf seinem Heimatflughafen in Innsbruck hat der Schüler erst kürzlich eine Jugendinitiative gegründet. Im Verein der Freunde des Flughafens Innsbruck (FDFI) gründete er die Gruppe „FDFI – Next Generation“. Bis jetzt sind die jungen Luftfahrtfans zu fünft. „Aber ich hoffe, dass noch viel mehr Jugendliche mit demselben Interesse zusammenkommen.“ Wann auch immer es möglich und leistbar ist, fliegt Benjamin auch als Passagier mit. Sein Hobby nimmt fast seine gesamte Freizeit in Anspruch. Wenn er nicht gerade am Flugsimulator trainiert oder Flieger fotografiert, interessiert sich der Pilot in spe für klassische Musik.