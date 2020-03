Anti-Corona-Maßnahmen leeren Deutschlands Autobahnen

Schon in der vergangenen Woche - also noch vor den offiziellen Ausgangsbeschränkungen - registrierten die Verkehrsexperten einen deutlichen Rückgang. So wurden vor zwei Wochen - unter noch weitgehend normalen Umständen - gut 9.400 Staus mit einer Gesamtlänge von 14.500 Kilometern und einer Wartezeit von 4.350 Stunden registriert. In der vergangenen Woche dann gab es nur noch knapp 4.000 Staus mit einer Gesamtlänge von rund 4.900 Kilometern, in denen die Auto- und Lkw-Fahrer zusammengenommen etwa 1.370 Stunden ausharren mussten.