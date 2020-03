Corona-Krise reißt Riesenloch in Österreichs Budget

Wien, Brüssel – Die Virus-Pandemie hält die Welt im Würgegriff. Auch im gesellschaftlich und wirtschaftlich auf „Notbetrieb“ heruntergefahrenen Österreich sind die Auswirkungen massiv und letztlich noch gar nicht genau bezifferbar. Für die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS wäre es nicht verantwortungsvoll, „irgendwelche Horrorszenarien zu zeichnen“. Die Ökonomen gehen in ihren neuen Prognosen davon aus, dass die massiven Beschränkungen zumindest ab Ende April wieder schrittweise aufgehoben werden. In diesem „günstigsten Fall“ würde Österreichs Wirtschaftsleistung immer noch um 2,5 Prozent schrumpfen.

Wegen der gewaltigen Hilfspakete dürfte das Defizit 21,5 Mrd. Euro oder 5,4 Prozent des BIP betragen – ursprünglich hatte der Staat einen Überschuss von 0,3 Prozent geplant. Übers Jahr gesehen dürfte die Arbeitslosenquote auf 8,4 Prozent ansteigen. Seit Start der massiven Einschränkungen am 15. März ist die Arbeitslosigkeit in Österreich trotz des Runs auf Kurzarbeit um rund 163.200 auf über 500.000 angestiegen – ein neuer Rekordwert in der Zweiten Republik. In Tirol explodierte die Zahl der Arbeitslosen um über 23.000 auf 36.633 Arbeitslose, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) gestern mit.