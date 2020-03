Schutzmasken dürften bald auch das Straßenbild in Tirol prägen

LH Platter sprach gestern von einer „deutlichen Steigerung“ der Infizierten. 11.888 Tests, und damit rund ein Drittel aller in Österreich durchgeführten Tests, seien in Tirol gemacht worden. 1593 Personen sind in Tirol infiziert. An einem Tag würden bis zu 1400 Tests ausgewertet. Es gebe Personal zum Auswerten und Labors genug, erklärte Mikrobiologin Cornelia Lass-Flörl. Es fehle weltweit an Test-Sets (siehe auch Artikel unten).

In Tirols Spitälern wurden in den letzten Wochen sehr viele Operationen verschoben. Viele Ärzte hätten derzeit weniger zu tun als in Nicht-Krisenzeiten, hatte letzte Woche Kliniksprecher Johannes Schwamberger erklärt. Dadurch sind in den Spitälern Kapazitäten freigespielt worden. Sowohl an Betten als auch an Personal. Von den 184 Intensivbetten sei derzeit die Hälfte belegt, erklärte Weiss. „Es sind immer auch die anderen Patienten mitzudenken, nicht nur die Corona-Fälle.“ LH Platter verwies auf die eingerichteten Notquartiere. 1200 Betten würden in Hotels und umfunktionierten Privat- und Reha-Kliniken zur Verfügung stehen.