Zahl der Covid-19-Toten laut Anschober auf 42 gestiegen

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat am Vormittag die Zahl der bisherigen Covid-19-Todesopfer in Österreich mit 42 angegeben. Das Gesundheitsministerium nannte um 08.00 Uhr die Zahl von 5.888 mit dem Coronavirus infizierten Menschen. Das bedeutete einen Anstieg um 606 Fälle in 24 Stunden und mit 11,5 Prozent das geringste prozentuelle Plus in den vergangenen zwei Wochen.