„Diarium“: Online-Zugang zur weltältesten Tageszeitung

Im 18. Jahrhundert sind etwa 10.000 Nummern des „Wiennerischen Diariums“ - der Name wurde später auf „Wienerisches Diarium“ geändert, seit 1780 heißt das Blatt „Wiener Zeitung“ - erschienen. Das Team um Claudia Resch, Germanistin am Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage der ÖAW, und Anna Mader-Kratky vom ÖAW-Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes hat mehr als 300 davon nicht nur digitalisiert, sondern auch wissenschaftlich erschlossen. Das Ergebnis - etwa 6.000 Seiten beziehungsweise drei Millionen Wörter - wurde in der Webapplikation „Digitarium“ frei zugänglich gemacht.

Die Bandbreite der Themen in dem Blatt ist mit jener heutiger Zeitungen durchaus vergleichbar. So finden sich in den über 300 Jahre in die Vergangenheit zurückreichenden Druckschriften auch aktuell klingende Nachrichten: In der Ausgabe von 9.-11. Oktober 1709 heißt es etwa, dass „allda niemand Frembder / ohne sichern Paß / wegen der anderwerts im Schwung gehenden bösen Seuche / eingelassen werde“. Und in der Ausgabe von 16.-18. April 1721 ist zu lesen, dass „wegen der in Frankreich grassirenden Pest / weder Personen / Vieh / noch Waaren / von dorten“ einreisen dürften.