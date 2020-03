Europaparlament tagt in Brüssel

Das Europaparlament hat trotz der Coronavirus-Pandemie seine eintägige Plenarsitzung begonnen. Die Demokratie dürfe während einer solch dramatischen Krise nicht ausgesetzt werden, betonte Parlamentspräsident David Sassoli am Donnerstag in Brüssel. „In diesen schwierigen Zeiten ist es unsere Pflicht, im Dienste unserer Bürger zu stehen“, sagte Sassoli vor einem fast leeren Plenarsaal.

Von den 705 EU-Abgeordneten waren nur eine paar anwesend, der Großteil verfolgte die Sitzung per Videostream. „Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen und unerwarteten Situation“, so Sassoli.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen übte scharfe Kritik an den Alleingängen der EU-Staaten in der Corona-Krise. „Als Europa wirklich füreinander da sein musste, haben zu viele zunächst nur an sich selbst gedacht“, so von der Leyen. „Und als Europa wirklich beweisen musste, dass wir keine ‚Schönwetterunion‘ sind, weigerten sich zu viele zunächst, ihren Schirm zu teilen“, so die EU-Kommissionschefin. Inzwischen habe sich der Trend umgekehrt und die Staaten hätten begonnen, einander zu helfen, fügte sie hinzu. „Europa ist wieder da“, sagte von der Leyen. „Aber die Menschen in Europa verfolgen, was als Nächstes passiert. Und wir alle wissen, was auf dem Spiel steht.“

Die Europäische Union stehe an einer Weggabelung, warnte von der Leyen. Es gehe auch um die Frage, ob das Virus die Gemeinschaft endgültig in Arm und Reich spalte und ob Europa ein ernst zu nehmender Akteur in der Welt bleibe. „Die Geschichte schaut auf uns“, sagte von der Leyen. „Lassen Sie uns gemeinsam das Richtige tun, mit einem großen Herzen, nicht mit 27 kleinen.“

„Wenn es etwas gibt, das stärker als das Virus ist, dann sind das Liebe und Mitgefühl“, so von der Leyen. Sie rief die Bevölkerung zur Selbstisolation auf. Dadurch könne jeder seinen Beitrag leisten und zurückzahlen, was man jenen schulde, die dafür sorgen, „dass sich die Welt weiter dreht“.

Das EU-Parlament sollte erstmals über ein Fernabstimmungsverfahren Entscheidungen treffen. Die Abgeordneten müssen über drei Verordnungs-Vorschläge per E-Mail abstimmen. Einer davon betrifft Leerflüge von Airlines, die in der Corona-Krise ihre Start- und Lande-Slots an Flughäfen nicht verlieren wollen. In den zwei weiteren wird über Verordnungen entschieden, die den EU-Staaten bei der finanziellen Bewältigung der Covid-19-Krise helfen sollen.