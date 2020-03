Landestheater Linz und Theater Phönix melden Kurzarbeit an

Die OÖ. Theater und Orchester GmbH (TOG) wird 659 Mitarbeiter des Landestheaters Linz und des Bruckner Orchesters mit 1. April zur Kurzarbeit anmelden. Auch das Linzer Theater Phönix wird voraussichtlich ab diesem Datum seine 27 Mitarbeiter für drei Monate in Kurzarbeit schicken.

Beim Landestheater und dem Brucknerorchester seien „sämtliche Dienstnehmer, die rechtlich von Kurzarbeit umfasst sind“, betroffen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Insgesamt sind an den Häusern 850 Personen angestellt, 150 weitere haben Gastverträge.