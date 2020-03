„Schulhefte nicht lebensnotwendig": Sackl-Kontrolle in Supermarkt verunsichert

Judenburg, Wien, Innsbruck – Weil im steirischen Judenburg eine Frau an der Kassa eines Drogeriemarktes von der Polizei dahingehend kontrolliert wurde, ob sie denn tatsächlich Güter des täglichen Bedarfs eingekauft hat, zeigen sich Händler und Konsumenten verunsichert. Die Frau gab laut einem Bericht der Kleinen Zeitung an, Schulhefte für ihren Sohn gekauft zu haben. Mit den Worten „Das ist nichts Lebensnotwendiges“ kündigte der Polizist demnach an, dass ihr eine Strafe drohe.