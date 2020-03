Weitere 200 Österreicher aus dem Ausland zurückgeholt

Die Rückholaktion des Außenministeriums für die inmitten der Coronakrise im Ausland gestrandeten Österreicher ist weiterhin in vollem Gang. Am Donnerstagabend landet ein Notflug mit bis zu 200 Personen aus Sri Lanka und Indien, wie Außenamtssprecher Peter Guschelbauer am Donnerstag auf APA-Anfrage mitteilte.