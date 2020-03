Lombardei beklagt neuen Zuwachs bei Infektionszahlen

In der von der Coronavirus-Epidemie schwer betroffenen norditalienischen Region Lombardei hat am Donnerstag die Zahl der neuen Infektionen wieder zugenommen, nachdem diese in den vergangenen vier Tagen geringer gestiegen waren. Der Präsident der Lombardei, Attilio Fontana, zeigte sich wegen dieser Entwicklung „besorgt“.

2.500 neue Infizierte mehr wurden an einem Tag in der Lombardei gemeldet, sagte Fontana laut Medienangeben. „Die Zahlen sind leider nicht sehr positiv. Die Zahl der Neuinfizierten ist zu stark gegenüber den vergangenen Tagen gestiegen“, erläuterte er.

„Wir müssen prüfen, ob dies ein zwischenzeitliches Phänomen ist, oder ob es sich um einen Trend handelt“, sagte Fontana. Die Lombardei habe drastische Maßnahmen gegen die Epidemie ergriffen, die Auswirkungen davon sollten jetzt spürbar werden.

Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer und -Infizierten in Italien ist bereits am Mittwoch erneut angestiegen, da allerdings weniger stark als am Vortag. 683 zusätzliche Todesopfer wurden am Mittwochabend gemeldet. Insgesamt verzeichnete Italien damit 7.503 Covid-19-Tote.

In Rimini wurde unterdessen ein über Hundertjähriger nach einer Coronavirus-Infektion geheilt aus dem Krankenhaus entlassen. Der 1919 geborene Mann sei am Mittwochabend aus dem Krankenhaus von Rimini entlassen worden, sagte die Vize-Bürgermeisterin der Stadt, Gloria Lisi, am Donnerstag. „In der jetzigen Zeit ist es immer gut, ein bisschen Hoffnung zu geben“, fügte sie hinzu.

Obwohl die italienische Regierung die Strafen bei einem Verstoß gegen die Ausgangssperre verschärft hat, wurden unterdessen allein am Mittwoch 5.800 Italiener angezeigt. 92.445 Shopinhaber wurden kontrolliert, 101 von ihnen wurden angezeigt, teilte das italienische Innenministerium mit.

Seit Beginn der Kontrollen am 11. März wurden bereits 2,67 Millionen Italiener kontrolliert und 115.738 wegen Verstößen gegen die Ausgangssperre belangt. 2.737 Personen wurden wegen Falschaussage gegenüber den Behörden angezeigt.

Seit Mittwoch ist eine neue Regierungsverordnung in Kraft, mit der die Strafen bei Verstößen gegen die Ausgangssperre drastisch verschärft wurden. Wer positiv auf das Coronavirus getestet ist und sich vorsätzlich nicht an die Quarantäneauflage hält und die Wohnung verlässt, kann mit Gefängnis von einem bis zu fünf Jahren bestraft werden.

Die Geldstrafe bei Verstößen gegen die Ausgangssperre beträgt jetzt zwischen 400 Euro und 3.000 Euro. Bisher drohten bei einer Anzeige Geldstrafen von 206 Euro.

Einen hohen Preis für ihren Einsatz gegen das Coronaviruszahlen zahlen indes die italienischen Sanitäter. 6.205 Ärzte und Krankenpfleger haben sich in Italien mit dem Coronavirus infiziert. Das sind neun Prozent aller Infizierten in Italien, berichtete die italienische Ärztegewerkschaft am Donnerstag.

36 Ärzte sind seit Beginn der Epidemie gestorben, die letzten drei stammten aus Bergamo, dem lombardischen Epizentrum der Epidemie. Vor allem Hausärzte haben sich bisher infiziert, berichtete die Ärztegewerkschaft. Premier Giuseppe Conte lobte den unermüdlichen Einsatz der Sanitäter im Kampf gegen die Epidemie.

Inzwischen wurde Italiens Zivilschutzchef Angelo Borrelli negativ auf das Coronavirus getestet. Der 55-jährige Krisenmanager war am Mittwochabend nicht zur Pressekonferenz erschienen, die der Zivilschutz täglich hält, um die Italiener über die Entwicklungen der Epidemie zu informieren. Borrelli habe leichtes Fieber und arbeite von zu Hause, teilte der Zivilschutz mit.

Europaweit ist die Zahl der offiziell gemeldeten Coronavirus-Infektionsfälle auf mehr als 250.000 gestiegen. Mehr als die Hälfte der Fälle wurden in Italien und Spanien registriert, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP vom Donnerstag ergab. Die Zahl der Todesfälle stieg europaweit auf 14.640.

Insgesamt wurden nach Behördenangaben in Europa inzwischen 258.068 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen, fast 74.400 davon in Italien und mehr als 56.000 in Spanien.

Damit ist Europa der am stärksten von der Pandemie betroffene Kontinent. An zweiter Stelle folgt Asien mit 3.636 offiziell bestätigten Todesfällen und mehr als 100.000 Infektionsfällen. In der zentralchinesischen Provinz Hubei war das Virus im vergangenen Dezember erstmals aufgetreten.