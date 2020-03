„Reisebericht“ durch Kalifornien: Auf den Spuren zurück in die Moderne

Von Edith Schlocker

Innsbruck – 40 Jahre hat es gedauert, bis Richard Neutras Heimatstadt Wien dem in Kalifornien groß gewordenen Architekten wieder einmal eine Ausstellung im Wien Museum widmet. Die derzeit naturgemäß nicht zugänglich ist, worüber allerdings der großartige, von Andreas Nierhaus geschriebene und vom gelernten Architekten und Architekturfotografen David Schreyer bebilderte „Reisebericht“ quer durch Kalifornien auf den Spuren Neutras gut hinwegzutrösten vermag.

Der 1892 in Wien geborene Neutra war 31 Jahre alt, als er sich auf den Weg nach Kalifornien machte, um hier erstaunlich bald zu so etwas wie einem Star-Architekten zu avancieren. Nicht zuletzt durch das 1927–29 gebaute „Livell Health House“, das heute als eine der Ikonen der „klassischen Moderne“ in Sachen Architektur gilt.

Neutra entwarf hauptsächlich Einfamilienhäuser, die maßgeschneidert für ihre Bewohner waren. Von Licht durchflutet, eingebettet in die Natur, formal schnörkellos. Und alles andere als Luxusvillen sind, wie man angesichts der überdimensionalen architektonischen Scheußlichkeiten von Hollywoodstars unserer Tage vielleicht vermuten würde. Neutras Villen haben oft nicht mehr als 100 Quadratmeter Wohnfläche, gebaut bisweilen aus Fertigteilen bzw. günstigen Materialien. Um trotzdem noch immer absolut modern daherzukommen, man jederzeit gern in sie einziehen würde.

Bei dem am Fuß der Sierra Nevada errichteten „Oyler Haus“ war etwa das finanzielle Korsett so eng, dass der Bauherr selbst beim Bau Hand anlegte. Herausgekommen ist trotzdem ein Musterbeispiel modernen Wohnens, schlank gefasst in einen Stahlrahmen, weit geöffnet angesichts einer zerklüfteten Felslandschaft.

„Ohara House“, 1961 von Richard Neutra in die Hügellandschaft nördlich von Downtown Los Angeles eingebettet. © david schreyer