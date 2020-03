G-20-Staaten beschlossen koordinierten Kampf gegen Virus

Die G-20-Staaten haben einen Schulterschluss im Kampf gegen das Coronavirus beschlossen. Dies sei „unsere absolute Priorität“, heißt es in einem Statement der 20 größten Industrie- und Schwellenländer nach einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag. Leben müssten geschützt und die Jobs und der Wohlstand gesichert werden, heißt es in der Erklärung weiter.

Alle seien entschlossen, wieder Vertrauen herzustellen, finanzielle Stabilität zu sichern und die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Allen Ländern müsse geholfen werden, vor allem den schwächsten. Hintergrund ist die Sorge, dass sich das Virus in den kommenden Wochen auch in den ärmeren Staaten der Welt ohne funktionierendes Gesundheitssystem ausbreitet.

Der saudische König Salman als Gastgeber der Videoschaltung hatte zu Beginn einen Kraftakt auch bei der Forschung nach einem Impfstoff gefordert. An der Konferenz nahmen unter anderem auch US-Präsident Donald Trump, sein chinesischer Kollege Xi Jinping und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel teil. Saudi-Arabien hat derzeit die einjährige G-20-Präsidentschaft inne. Das ölreiche Land ist von der Krise auch deshalb massiv betroffen, weil der Ölpreis in den vergangenen Wochen abgestürzt ist.

Kurz vor dem Video-Sondergipfel wurde die Forderung nach Aufhebung von Sanktionen lauter. Russland, China, Syrien, Iran, Nordkorea, Venezuela, Nicaragua und Kuba drangen in einem Brief an UNO-Generalsekretär António Guterres darauf, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag meldete.