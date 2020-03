Coronavirus auch bei Tiroler Polizeibeamten

„Eine wirkliche Sperre hat es nicht gegeben“, widerspricht Christoph Silberberger vom Bezirkspolizeikommando Kufstein anders lautenden Meldungen. Ein Teil der Beamten dieser Dienststellen ist zu Hause in Quarantäne, die übrigen sind im Streifeneinsatz. Aber es gebe einen eingeschränkten Betrieb in diesen beiden Polizeiinspektionen – auch, weil man Präsenz im Außendienst zeigen wolle. Bei Bedarf werden die Kollegen über die Polizei in Kufstein angefunkt und würden dann in die jeweiligen Polizeiinspektionen einrücken. Kufstein sei permanent besetzt, das habe sich schon eingespielt.