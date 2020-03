Messerstecherei in Wörgl als Mordversuch angeklagt

Innsbruck, Wörgl – Es war ein Dienstagabend im September, als eine Gruppe von Wörglern in einem Lokal teils allzu sehr dem Alkohol zugesprochen hatte. Am Ende des Abends hatte sich dann ein 40-Jähriger vor allem darüber geärgert, dass dessen Neffe von einem 31-jährigen Arbeitskollegen derartig betrunken gemacht worden war. Ein heftiger Streit folgte mit gegenseitigen Beschimpfungen. Laut Ermittlungen war es dabei auch schon zu Ankündigungen des 31-Jährigen gekommen, den 40-Jährigen töten zu wollen.

Dies alles endete in einer Messerstecherei und einer Anklage wegen versuchten Mordes gegen den 31-Jährigen. Staatsanwalt Hansjörg Mayr zur TT: „Nach den Ermittlungsergebnissen waren dann offenbar beide Beteiligte auf Revanche aus und haben vereinbart, sich gleich wieder zu treffen. Der alkoholisierte Angeklagte bewaffnete sich darauf mit einem Keramikmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge, begab sich vor das Haus und traf dort auf den 40-jährigen Arbeitskollegen. Nach einem kurzen Wortwechsel kam es dann schon zu den Messerstichen. Der Angeklagte fügte dem Opfer dabei mehrere Stich- und Schnittverletzungen zu, teilweise in den Oberkörper“, so Staatsanwalt Mayr.