Platter: Hilfspaket könnte größer ausfallen

Innsbruck – Über 20.000 Anrufe und noch mehr E-Mails habe die Wirtschaftskammer Tirol in den vergangenen Tagen bekommen. Allein zur Abarbeitung der mit gestern 17 Uhr gestarteten Antragsfrist für den Härtefallfonds der Bundesregierung wird die Kammer 30 Mitarbeiter abstellen, um Anträge noch am Wochenende zu erledigen. „Am Montag sollen alle bereits ihr Geld bekommen“, versicherte gestern Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser im Rahmen einer Video-Pressekonferenz. 1300 Anträge auf Kurzarbeit hat die Kammer bereits abgearbeitet, 1500 stünden noch in der Warteschleife. „Diese Zahl wird noch steigen“, gibt sich auch Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (VP) keiner Illusion hin. Walser geht jedenfalls davon aus, dass es bis zu 4000 Anträge auf Kurzarbeit sein werden, immer abhängig davon, „wie lange sich diese Krise noch zieht“.