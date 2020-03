Achenseebahn: Großes Interesse an den Dampf-Oldtimern

Jenbach –In Eisenbahnkreisen hatte sich die wackelige Finanzsituation der Achenseebahn schon lange vor dem Insolvenzantrag in dieser Woche herumgesprochen. Und so gab es Anfragen für das Material – sprich Loks und Waggons – schon vor Wochen. Darunter ist eine Anfrage aus Spanien für die ehemaligen Appenzeller Garnituren, die auf dem Abstellgleis stehen. Aber auch von der portugiesischen Blumeninsel Madeira wurde Interesse an Teilen des Fuhrparkes angemeldet. Auch Kontakte aus der Slowakei und Deutschland stritt Eisenbahndirektor Martin Uhlig gestern nicht ab. Seine knappe Antwort schon vor Wochen: „Es ist nicht Sinn und Zweck, dass alles verscherbelt wird.“ Dabei hatte er noch etliche Pläne, wie das finanzielle Desaster abgewendet werden könnte, parat. So sollte das Achenseebahnstüberl, das wieder im Besitz der Achenseebahn ist, als ganzjährige Einnahmequelle dienen.