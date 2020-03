Nach länger Sperre: Tbc-Gefahr für Tiroler Rinder ist gebannt

Innsbruck –Die jüngsten Untersuchungen unter Tiroler Rindern haben gezeigt: Es droht keine Gefahr durch Lungentuberkulose (Tbc). Das teilt das Land in einer Aussendung mit.

Überdies hat das Land in den letzten Monaten wieder sämtliche Tiere, die sich im vergangenen Sommer im so genannten „Tbc-Sonderunter­suchungsgebiet“ aufhielten, lückenlo­s getestet. Zum Sonderuntersuchungsgebiet zählen alle Regionen, die aufgrund der Feststellung von Rotwild-Tbc als Risikogebiete gelten. In Tirol sind dies das obere Lechtal, Teile des Bezirkes Landeck sowie die Almen des Karwendels im Bezirk Schwaz. Dabei wurden 10.500 Rinder aus 850 Tiroler Rinderbeständen untersucht. Auch hier liegen die Ergebnisse nun vor. Im Gegensatz zu Vorarlberg wurde bei keinem einzigen Tier Tuberkulose festgestellt, ist der zuständige Landesrat, LHStv. Josef Geisler, erleichtert.