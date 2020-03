Klarstellung gefordert: „Zangerl beleidigt gesamten Tourismus in Tirol“

Innsbruck – Die Aussagen von Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl, Mitarbeiter in den Quarantäneregionen würden schlecht behandelt und auf die Straße gesetzt, sorgen für ordentlich Wirbel. Die Wirtschaftskammer teilte gestern mit, eine intensive Recherche in den betroffenen Gemeinden habe ergeben, dass die Behauptungen nicht den Tatsachen entsprechen würden. „In den Quarantänegemeinden ist man über Zangerl empört und auch wir von der Wirtschaftskammer sind von der Vorgangsweise enttäuscht. Ein Anruf hätte genügt, und wir hätten uns um alle Themen gekümmert“, erklärt WK-Präsident Christoph Walser. Er mahnt die AK zu „mehr Seriosität“.

Scharfe Kritik richtete Walser auch an ÖGB-Vorsitzenden Philip Wohlgemuth und SPÖ-Nationalrätin Selma Yildirim, die ebenfalls auf die Vorwürfe der AK reagiert hatten: „Die Damen und Herren hätten ihre augenscheinlich vorhandene Kreativität besser bei der Erstellung eines rasch abwickelbaren Kurzarbeitsmodells eingebracht“, meinte der WK-Präsident.

Als Beleidigung für den gesamten Tourismus in Tirol bezeichnet Mayrhofens Bürgermeisterin Monika Wechselberger die Aussagen Zangerls und wirft ihm „geschäftsschädigendes Verhalten“ vor. Wechselberger fordert eine Klarstellung, „dass kein einziges Unternehmen in Mayrhofen gemeint war“. Andernfalls drohe eine Klage.

Für Zangerl legen die heftigen Reaktionen nahe, „dass sich manche wohl ertappt fühlen“. Er stellt zudem klar, dass er keine Orte oder konkrete Betriebe genannt habe und alle Aussagen in der Möglichkeitsform formulierte.

Rund 260 Briten, großteils Saisonarbeiter, haben indes gestern Samstag die Quarantänegebiete Paznauntal und St. Anton in Richtung Heimat verlassen. Die Ausreise wurde in Abstimmung mit dem Außen-, Gesundheits- und Innenministerium mit zwei Flugzeugen über den Flughafen Innsbruck abgewickelt, teilte das Land Tirol mit. Die Briten wurden mit Bussen und einer Polizeieskorte „unter Einhaltung strenger Hygiene- und Sicherheitsvorgaben“ zum Flughafen gebracht, heißt es in der Aussendung.