Kärntner an Verbrühungen in der Badewanne gestorben

Der 82-Jährige Kärntner, der am Mittwoch in Greifenburg (Bezirk Spittal an der Drau) in seine Badewanne gestürzt war und dabei schwere Verbrühungen erlitten hatte, ist seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann am Samstag auf der Intensivstation des Klinikums Graz verstorben.