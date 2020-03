Kirche füllt Caritas-Nothilfefonds mit einer Million Euro

„Wir müssen verhindern, dass die Gesundheitskrise von heute zur sozialen Krise von morgen wird“, betonte Kardinal Schönborn. „Als Kirche in Österreich wollen wir ein Zeichen der Nächstenliebe mit den Schwächsten setzen. Helfen wir gemeinsam jenen, die durch die Corona-Krise in eine schwierige Situation geraten. Jede Spende für Menschen in Not hilft konkret, sie macht satt, sie wärmt, sie schenkt Hoffnung und Zuversicht“, appellierte Schönborn an die Österreicher, auch weiterhin zu spenden.