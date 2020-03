Ende der Quarantäne in Heiligenblut

In der Gemeinde Heiligenblut (Bezirk Spittal an der Drau) hat Sonntagfrüh die Quarantäne geendet. Ab 7.30 Uhr durften die 88 österreichischen Touristen, rund 50 Beschäftigte aus anderen Gemeinden, sowie die Bürger wieder aus der kleinen Gemeinde am Fuße des Großglockners ausfahren. „Kommt‘s gut heim, bleibt‘s gesund und kommt‘s wieder“, gab ihnen Bürgermeister Josef Schachner mit auf den Weg.

Die gesamte Gemeinde Heiligenblut war am Samstag, dem 14. März, kurzfristig unter Quarantäne gestellt worden, nachdem zwei bestätigte Coronavirus-Erkrankungen im Dorf festgestellt und drei weitere Coronavirus-Verdachtsfälle in der Gemeinde aufgetreten waren. Von den rund 300 Touristen durften jene aus dem Ausland noch abreisen. Sie mussten ihre Daten abgeben und dazu verpflichten, bis nach Hause durchzufahren und dort in Heimquarantäne gehen. Die österreichischen Gäste, die teils nur für einen Kurzurlaub gekommen waren, mussten im Ort bleiben und wurden weiter in Hotels, Pensionen und Frühstückspensionen untergebracht. Seiher wurden in der Gemeinde keine neuen Erkrankungen mehr gemeldet.