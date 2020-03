Der letzte Tiroler Mohikaner kann trotz Corona-Krise trainieren

Innsbruck – Es ist ruhig geworden in der Innsbrucker Billard Sport Arena. Die Corona-Pandemie hat auch zur Schließung von Thomas Rimls ganzem Stolz geführt. Ganz still ist es hin und wieder aber doch nicht. Zumindest ein paarmal unter der Woche, wenn „Jimmy“ Riml dank seines „mywebsport“-Systems ein Queue-Duell am grünen Filz ausüben kann.