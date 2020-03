Innsbrucker Medizinerin: „Wer immun ist, könnte wieder arbeiten gehen“

Innsbruck – Am Sonntagabend schlägt Barbara Friesenecker in der Sendung „Im Zentrum“ im ORF sehr alarmierende Töne an. Ihre Botschaft: Wir sind noch weit entfernt von der ersten Spitze an Infizierten und in Österreich noch weit weg von Zuständen wie in der Lombardei. Es braucht einen verlangsamten Anstieg der Kurve, damit das Gesundheitssystem nicht kollabiert. Sonst müssen die Ärzte aussuchen, wer noch behandelt wird und ein Bett bekommt und wer nicht“. Hygiene und der Abstand voneinander sind der zentrale Schutz vor dem Coronavirus.