Seefelder Bügermeister Frießer bleibt Bergbahnen-Chef

Werner Frießer erklärt, dass er die Situation so hinnehmen müsse. Das „Schauspiel“ der vergangenen Wochen und die Forderungen nach seiner Absetzung als Bergbahnen-Chef seien verletzend und unwürdig gewesen. „Jeder kann sehen, was ich geleistet habe. Der Betrieb steht super da. Wir haben viel investiert und auch schöne Gewinne geschrieben“, betont Frießer.

Der Kompromiss ist auch für Vizebürgermeister und Aufsichtsrat Markus Wackerle angesichts der Corona-Krise „okay“. Er war einer derjenigen, die sich ursprünglich gegen die Wiederbestellung von Werner Frießer ausgesprochen haben. Genauso wie Josef Kneisl, der im Gemeinderat so etwas wie die Stimme der Opposition ist. Kneisl erklärt, dass Streitereien in der jetzigen Zeit nicht angebracht seien. Deshalb sei der Kompromiss für ihn in Ordnung. „Bei den Wahlen in zwei Jahren werden die Karten ohnehin neu gemischt.“ Kneisl bleibt wie Wackerle jedenfalls dabei: Führungsposten von gemeindeeigenen Betrieben sollen zukünftig nicht vom Bürgermeister besetzt werden. Wer auch immer das nach den Wahlen im März 2022 sein mag.