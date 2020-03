Rendi-Wagner: „Wir müssen die Kontrolle zurückgewinnen“

Essenziell ist aus Rendi-Wagners Sicht „ein Echtzeitüberblick über das Verbreitungsmuster des Virus in Österreich“. Nur ob eines solchen könne vorausschauend gehandelt werden. Die Zeit sei knapp: Verbreite sich die Krankheit weiter mit der derzeitigen Geschwindigkeit, werde das Limit der etwa 1000 für Coronavirus-Patienten verfügbaren Beatmungsgeräte schon in zehn Tagen erreicht sein, sagt die gelernte Medizinerin. „Dieser Versorgungsengpass muss verhindert werden.“

Wie die Ärztekammer beklagt Rendi-Wagner, dass es zu wenige Masken und Schutzanzüge gibt. Und so solle nicht nur zentral beschafft und die inländische Produktion genutzt werden; es müsse auch „ein zentraler, dynamischer Einsatzplan“ für diese Ressourcen und das Personal her. All dies sei ausschlaggebend dafür, „wie gut wir gemeinsam die Krise überstehen, wie viele Tote es am Ende gibt“. Sie wolle nicht, dass – wie etwa in Italien – Ärzte entscheiden müssen, ob ein Patient beatmet werden könne oder nicht.