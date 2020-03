Deutsche Bundesregierung: Kein Ende der Beschränkungen

Auch die deutsche Bundesregierung hat Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Corona-Beschränkungen gedämpft. „Wir brauchen alle Maßnahmen unvermindert“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. „Derzeit ist die Geschwindigkeit der Ausbreitung des Virus noch deutlich zu hoch, um die Einschränkungen zu lockern.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei „überzeugt, es wäre unverantwortlich, Hoffnungen zu wecken, die hinterher nicht erfüllt werden können“, sagte Seibert. „Dann kämen wir vom Regen in die Traufe.“ Die deutsche Bundesregierung bewerte die Lage ständig neu. Am Mittwoch wolle Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder in einer Telefonkonferenz eine Zwischenbilanz zu den Corona-Maßnahmen vornehmen.