Orban baut Macht aus - Parlament billigt Notstandsgesetz

Nach einem Schlagabtausch zwischen Opposition und der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz wurde am heutigen Montag das umstrittene Coronavirus-Notstandsgesetz mit Zwei-Drittel-Mehrheit von Fidesz im ungarischen Parlament verabschiedet. Das Gesetz ermöglicht das Regieren per Dekret für unbestimmte Zeit aufgrund der vorliegenden Notlage.

„Die Demokratie wurde heute in Quarantäne gesperrt“, lautete die Kritik der rechtsradikalen Jobbik-Partei an Premier Viktor Orban. Das sei nicht nur für zwei Wochen, sondern solange Orban hinsichtlich seines Gefühls für die Gefahr das für richtig hielte, behauptete Parteichef Peter Jakab. Orban solle den Kampf gegen die Opposition einstellen und eher gegen die Pandemie kämpfen, forderte die Abgeordnete der Demokratischen Koalition (DK) Agnes Vada.

Die Grünen und die NEOS stellen nach der Selbstausschaltung des ungarischen Parlaments durch Beschluss des umstrittenen Notstandsgesetz der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban Ungarns Platz in der Europäischen Union in Frage. „Wenn Orban die ungarische Demokratie aushebelt, kann es für ihn keinen Platz in der EU geben“, erklärte der Europasprecher der Grünen, Michel Reimon, am Montag.