Trotz und wegen Corona: Ein Osterfest wie noch nie zuvor

Palmlatten, die frischen Ölzweige aus Arco in Hall, die Palmesel-Prozession in Thaur, der gemeinsame Gottesdienst in der Kirche, die Ratschenbuam und Ratschenmadln, die am Karfreitag von Haus zu Haus ziehen, Ostergräber, Osterfeuer: Das alles findet heuer nur in der Erinnerung statt. Die strengen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus verbieten die Osterfeiern, wie sie einmal waren. Den Auflagen muss zum Schutze aller entsprochen werden.