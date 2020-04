Tausche Privatsphäre gegen Bequemlichkeit: Spionage übers Handy?

Als George Orwell vor gut 70 Jahren sein Buch „1984“ verfasste, galt er als Fantast. Als Utopist. Nur ein besonders kreativer Geist wäre in der Lage, sich ein Szenario auszudenken, in dem „Televisoren“ in der Wohnung jedes Bürgers aufgestellt werden, die dessen Alltag beobachten und belauschen. Wüsste der 1950 verstorbene Autor, wie die Realität heute aussieht – er würde erblassen. Denn Smartphones sind über den Entwicklungsschritt des Belauschens bereits weit hinaus.