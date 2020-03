Katalanische Separatistenführer könnten in Hausarrest

Die Corona-Krise in Spanien hat aller Voraussicht nach auch Auswirkungen auf die zu langjährigen Haftstrafen verurteilten Separatistenführer aus Katalonien. Das Justizministerium der Region schlug am Dienstag vor, dass zahlreiche Häftlinge - darunter auch die neun Politiker und Aktivisten - die Zeit der landesweiten Ausgangssperre in ihren Häusern verbringen könnten.