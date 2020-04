Tiroler Gastro-Großhandel in Corona-Krise unter Druck

Imst, Mils b. Hall, Zams – Viele Unternehmen sind von den Auswirkungen der Ausgangs- und Handelsbeschränkungen betroffen, starke Einschnitte sind nötig. Das Handelshaus Wedl schließt seinen Standort in Imst. Von der dauerhaften Schließung des C+C Wedl-Abholmarktes sind rund 20 Mitarbeiter betroffen. „Es ist jedenfalls geplant, zukünftig einige Mitarbeiter des Standortes Imst in anderen Unternehmensbereichen des Handelshauses einzusetzen“, beantwortet die Konzernleitung eine Anfrage der TT. Ein kostendeckender Betrieb des Standorts sei „leider auch mittelfristig mit den Auswirkungen des Coronavirus auf die Gastronomie und Hotellerie nicht möglich“.

Der Zustellanteil des Standortes lag vor der Krise bei rund 60 Prozent des Umsatzes. Die Zustellung an die Gastronomie in der Region Imst werde künftig über die Zentrale und den Fuhrpark in Mils abgewickelt. Im Bereich Frische komme man in den nächsten Wochen enorm unter Druck, Stichwort: Mindesthaltbarkeitsdatum. Deshalb habe man Abverkäufe gestartet und bereits Waren kostenlos an soziale Einrichtungen abgegeben. „Ein Ziel ist es, das Handelshaus Wedl sicher aus der Krise zu führen“, so die Geschäftsführung.