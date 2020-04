Tausende Rekruten und Zivis im Einsatz gegen das Coronavirus

In Tirol haben sich 153 Männer für den außerordentlichen Zivildienst gemeldet. Sie werden – wie in den anderen Bundesländern – von der Landesstelle des Roten Kreuzes Einrichtungen zugewiesen, die Bedarf an Unterstützung anmelden. Für Notfälle ist eine Reserve vorgesehen. Die Bundesregierung rechnet damit, dass in den kommenden Wochen Mitarbeiter in Krankenhäusern, Pflege- und Betreuungseinrichtungen ausfallen werden, weil sie erkranken oder unter Quarantäne stehen. Hier sollen die Zivildiener aushelfen, vor allem bei Transporten, Organisation und in der Logistik.