Noch wird in der Tiroler Industrie trotz Corona weiter produziert

Von Verena Langegger

Innsbruck – Für sehr viele Arbeitnehmer hat sich das berufliche Umfeld seit Mitte März stark verändert, andere gehen wie gewohnt ihrer Arbeit nach. „Wir arbeiten weiter in drei Schichten“, sagt etwa Max Kloger, Geschäftsführer der Tiroler Rohre Gmbh in Hall. Die Hygienemaßnahmen würden von den insgesamt 220 Miarbeitern selbstverständlich eingehalten. „Wir schauen ganz genau auf die Abstände“, sagt der Chef. Das sei aber relativ leicht, denn ein Rohr sei fünf Meter lang und die Mitarbeiter könnten entweder an dem einen oder dem anderen Ende arbeiten. Aber auch in Pausen oder im Umkleideräumen dürfen die Arbeiter nicht mehr zusammenstehen und plaudern.

Umsatzmäßig gebe es Einbrüche, „vor allem, weil zahlreiche Baufirmen ihre Arbeit einstellen mussten“, sagt Kloger. Auch Gemeinden seien mit Beschränkungen konfrontiert. Die Produktion müsste aber noch nicht zurückgefahren werden. Auch bei den Röhrenwerken werden aber Zeitguthaben aufgebraucht und Urlaube abgebaut, auch die Büros seien nicht besetzt oder auf Teleworking umgestellt.

In den Röhrenwerken bestimmen die Rohre den Abstand. © Tiroler Rohre GmbH

„Für uns ist sehr wichtig, wie es weitergeht“, sagt Kloger: „Wenn die Krise mit ihren Einschränkungen noch sehr viel länger dauert, dann müssen eventuell auch wir Kurzarbeit anmelden.“ Noch habe man keine Staatshilfe in Anspruch genommen, „die Wirtschaft muss am Leben bleiben, deshalb produzieren wir weiter.“

Auch die rund 65 Mitarbeiter der Steka-Werke im Innsbrucker Gewerbegebiet machen weiter. In den Fertigungsräumlichkeiten des technischen Keramikwerkes wurde in den Fertigungsräumen mehr Platz geschaffen, im engsten Fall sei zwischen den Mitarbeitern zwei bis drei Meter Abstand. Schon am Haupteingang gibt es Desinfektionsmöglichkeiten, sagt der Steka- Geschäfsführer Markus Dax: „Corona-Fall hat es bis jetzt noch keinen gegeben.“ Allerdings müssten die Abteilungsleiter die Gesundheit ihrer Mitarbeiter überprüfen, was manchmal auf Unverständnis stoße.

Umsatzeinbrüche gebe es bei Steka keine, zwar seien manche Automotiv-Betriebe, für die zugeliefert werde, derzeit geschlossen, dafür gebe es mehr Aufträge aus anderen Bereichen. „Der Aufttragseingang im April und Mai ist wie im vergangenen Jahr“, erklärt Dax. „Wir sind gut aufgestellt“, sagt er. Schwierig werde es, wenn große Kunden wegbrechen. Kurzarbeitspläne habe man aber in der Schublade.

Freude bei den Arbeitern, in den Betrieb kommen zu können

Dax beobachtet mit zunehmender Länge der Einschränkungen wegen der Coronakrise eine zunehmende Freude bei den Angestellten und Arbeitern, in den Betrieb kommen zu können. Nur die erste Woche sei schwierig gewesen. „Da haben viele sich gefragt: Warum müssen wir arbeiten und andere nicht?“ Für Dax ist klar: „Die Industrie muss arbeiten.“ Je länger manche Wirtschaftszweige heruntergefahren sind, desto schwieriger werde es. Trotzdem hat er Verständnis dafür, dass mit den Quarantänebestimmungen in Tirol das Gesundheitssystem geschützt werden müsste.

Bei Innio-Jenbacher ist das globale Krisenmanagementteam bereits seit Ende Januar im Einsatz. Am Hauptproduktionsstandort in Jenbach sei der physischen Abstand zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch zusätzlich vergrößert worden, erklärt Werksleiter Martin Mühlbacher. Neben den verordneten Hygienemaßnahmen würden auch die Arbeitsbereiche regelmäßig desinfiziert. „Außerdem bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Essen zum Mitnehmen in der Kantine", sagt Mühlbacher. Diese sei für die Öffentlichkeit bereits seit Anfang März gesperrt. Büroangestellte in Jenbach arbeiten bis zu 100 Prozent im Homeoffice. Und schon Ende Januar seien deutlich verschärfte Reisebeschränkungen erlassen worden. Mittlerweile wurde ohnehin jede Reisetätigkeit eingestellt. Mitarbeiter, die zu Risikogruppen zählen, also Vorkrankungen haben, seien durchwegs freigestellt.

Innio Jenbacher arbeitet im Normalbetrieb, sagt Mühlbacher: „Wir tun alles, um unserer Verpflichtung nachzukommen, zur Erhaltung und zum Ausbau kritischer Infrastruktur auf der ganzen Welt beizutragen.“

Unterstützt werde auch die Energieversorgung in Tirol, aber auch in Österreich und in Europa. So werde aber auch Regelenergie, etwa für die Tiroler Supermarktkette MPreis bereitgestellt. Diese setze auch bei der Strom- und Wärmeversorgung ihrer Firmenzentrale in Völs auf Innio-Jenbacher Technologie. „In ganz Europa nutzen 300 Krankenhäuser sowie 350 Stadtwerke und Fernwärmekraftwerke Gasmotoren aus Jenbach zur Energieversorgung“, betont Mühlbacher.

„Auch Industrie muss Beitrag zu Ausbreitungsstop leisten"

Sollen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronakrise bald für so viele Wirtschaftsbereiche wie möglich gelockert werden? Für Mühlbacher muss auch die Industrie als elementarer Teil des Wirtschaftskreislaufes dazu beitragen, die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen und damit die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Man tue, was man könne, durch umfangreiche Vorsorgemaßnahmen Einhaltung.

Auch Kurzarbeit wäre unter Umständen ein Thema, „als ein Rettungsschirm, falls die Lieferkette von Produktionsmaterialien abreißen sollte“, sagt Mühlbacher: „Wir könnten dadurch die Produktion eine Zeitlang aussetzen, um danach zügig wieder anzufahren.“ Flexibilitätsmaßnahmen, etwa der Abbau von Zeitkonten, eine Änderung der Fertigungstiefe oder Rochaden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb des Unternehmens, könnten zusätzlich helfen.