73-Jährige starb bei Frontalzusammenstoß im Burgenland

Im Bezirk Neusiedl am See hat sich Freitagabend ein tödlicher Frontalzusammenstoß ereignet. Eine 73-jährige Frau war nach Polizeiangaben mit ihrem Pkw auf der B50 auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen das Auto eines 26-Jährigen geprallt. Die Lenkerin erlag in der Nacht auf Mittwoch im Spital ihren schweren Verletzungen. Auch die 64-jährige Beifahrerin im anderen Pkw wurde schwer verletzt.