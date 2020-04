Tirol stellt neuen Hilfsfonds für Corona-Krise auf

Zudem seien sehr viele Menschen unverschuldet durch die Corona-Krise in eine Notlage geraten. Deshalb plant die Landesregierung, am kommenden Dienstag in der Regierungssitzung ein Covid-Maßnahmenpaket zu beschließen. Der Covid-Maßnahmenfonds soll mit 10 Millionen Euro dotiert sein, so der Landeshauptmann, zusätzlich will die Arbeiterkammer (AK) zwei Millionen Euro an Hilfsgeld zuschießen. Platter verwies auch auf das bereits verabschiedete 400-Mio.-Euro-Maßnahmenpaket des Landes und die Kurzarbeitsregelung des Bundes. „Es geht sehr vielen Menschen jetzt schlecht, nicht nur Arbeitslosen, auch Alleinerzieherinnen oder Familien“, diesen werde jetzt geholfen, aber auch weiterhin. Organisatorisch aufgestellt wird dieser neue Notfallfonds vom „Netzwerk Tirol hilft“ unter der Leitung von Herbert Peer, sagte die für Arbeitsmarktförderung zuständige Landesrätin Beate Palfrader (VP): „Die Anträge werden rasch und unbürokratisch erledigt.“ Genaue Richtlinien sollen bis nächste Woche erstellt werden, Palfrader will aber auf die Expertise des Netzwerks zurückgreifen.