Coronavirus in Tirol: Patienten an Intensiv sind noch nicht alt

Innsbruck – In einem Brief hat sich der Innsbrucker Arzt Gerhard Sallaberger an Medien, Politiker und Wirtschaftstreibende gewandt und die Einschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus für überdenkenswert befunden. „Ich stelle mir die Frage, ob es sinnvoll ist, die Wirtschaft komplett zurückzufahren angesichts der Kollateralschäden, die dadurch entstehen. Warum werden nicht nur die immungeschwächten Langzeitkranken geschützt?“, meint der Homöopath.