Tiroler Forscher könnten 1000 Corona-Tests pro Tag liefern

Innsbruck – An den Instituten für Zoologie und Mikrobiologie der Universität Innsbruck ist ein neues Testverfahren zum Nachweis des Coronavirus entwickelt worden. „Das Verfahren hat den Vorteil, dass wir mit Analysestoffen, die leichter zu beschaffen sind, arbeiten“, erklärt Michael Traugott. Er hat mit seiner Spin-off-Firma Sinsoma GmbH, den beiden Uni-Instituten und in Abstimmung mit der Medizin-Universität das Testverfahren erarbeitet.

Testen, testen, testen, lautet die Devise der Weltgesundheitsorganisation WHO der Bundes- und auch der Landesregierung. Südkorea hat eine sehr hohe Testrate und sehr gute Erfolge im Eindämmen der Seuche verzeichnet. Zwar wird in Tirol österreichweit am meisten getestet, aber dennoch ist noch Luft nach oben. Das liege daran, dass ähnlich wie Masken oder Schutzanzüge auch die Corona-Test-Sets Mangelware seien, erklärten die Mikrobiologin Cornelia Lass-Flörl und der Infektiologe Günter Weiss.