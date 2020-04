Helden des Alltags: „Die meisten positiv Getesteten bleiben ruhig“

Innsbruck – Die Corona-Krise trifft auch das Stadtmagistrat Innsbruck mit voller Wucht. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind rund um die Uhr im Einsatz. Seit über einer Woche bekommen die Amtsärzte Unterstützung von Regina Stemberger. Die Medizinerin ist ärztliche Leiterin der PKA Private Krankenanstalt. Das Physiotherapiezentrum ist aufgrund der aktuellen Situation geschlossen, Stemberger wurde in Kurzarbeit geschickt. „Nichts tun kam für mich angesichts der angespannten Lage nicht infrage“, erklärt Stemberger. Sie wandte sich mit ihrem Hilfsangebot zunächst an die Landessanitätsdirektion, die sie darüber informierte, dass im Stadtmagistrat händeringend Personal gesucht werde. Die ehrenamtliche Arbeit vertraglich zu organisieren, sei eine Herausforderung gewesen. „Das System ist nicht darauf vorbereitet, dass Ärzte freiwillig und unbezahlt arbeiten“, so Stemberger. Derzeit ist sie ehrenamtlich als Volontärin engagiert. Ab kommender Woche soll sie für ihre Arbeit auch entlohnt werden. „Die Gage steht nicht im Vordergrund, ich möchte nur für diese Tätigkeit auch versichert sein.“