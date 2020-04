Helden des Alltags: „Um halb fünf Uhr war das Ergebnis da“

Innsbruck – Dienstagabend vergangene Woche, 21 Uhr. Guido Wollmann sitzt wie jeden Abend dieser Tage im Labor der Medizinischen Universität in der Innsbrucker Schöpfstraße, als das Telefon klingelt. „Die Koordinatorin der Transplantationsabteilung war dran und hat gefragt, ob wir noch Proben bearbeiten.“ Ein Patient, dem am nächsten Tag ein Herz verpflanzt werden sollte, sei auf dem Weg nach Innsbruck. Vor der Operation müsse er aber noch auf das Coronavirus getestet werden. Wollmann sagte zu. Für ihn und seine Kollegen der Auftakt zu einer langen Nacht.

Wie eben vor wenigen Tagen, als die Transplantationsabteilung anklopfte. „Um 22.30 Uhr, als der Patient in der Klinik angekommen ist, bin ich persönlich hin, um den Abstrich abzuholen.“ Kurz nach Mitternacht war dieser so weit vorbereitet, dass er in die erste Maschine gegeben werden konnte. „In ihr wird die Erbinformation des Virus extrahiert. Um halb zwei Uhr folgte dann der zweite Durchlauf.“ Erst hier kann der Erreger, sofern der Getestete damit infiziert ist, auch wirklich nachgewiesen werden. „Der reine Maschinentest dauert netto etwa vier Stunden.“

Durch die Corona-Pandemie hat sich für den Virologen Wollmann beruflich einiges verändert. „Erstmals bin ich im medizinischen Versorgungsbereich tätig.“ Eigentlich ist der 45-Jährige in der Krebsforschung zu Hause, er war über ein Jahrzehnt als Wissenschafter in den USA, ehe es ihn im Jahr 2014 nach Innsbruck verschlug. Er untersucht, wie Viren „für etwas Gutes genutzt werden können“. Eine langwierige Aufgabe. Nun also der Wechsel zur Arbeit mit Patienten, die so schnell wie möglich Ergebnisse brauchen. „Es motiviert, ein wichtiges Zahnradglied in einer Reihe von Einrichtungen zu sein, die helfen sollen, eine Krise zu bewältigen.“