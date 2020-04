Masken statt Kostüme: Theaterwerkstätten satteln vorerst um

Innsbruck, Erl – Bühnen und Zuschauerräume der heimischen Theater bleiben bis auf Weiteres leer. An Aufführungen ist nicht zu denken. Auch gemeinsames Proben verhindern die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Die diesjährige Sommersaison der Tiroler Festspiele Erl wurde daher bereits abgesagt. Und auch am Tiroler Landestheater wird es zusehends wahrscheinlicher, das die aktuelle Spielzeit Mitte März ein ziemlich abruptes Ende fand.

Hinter den Kulissen – in den Kostümabteilungen der Häuser – wird derzeit gearbeitet. Genäht werden – unter Einhaltung größtmöglichen Sicherheitsabstands und aller notwendigen Hygienerichtlinien – allerdings keine Bühnenroben, sondern Corona-Schutzmasken aus kochfesten Baumwollstoffen. Jedenfalls in der Schneiderei des Tiroler Landestheaters. In Erl sind acht Schneiderinnen und Kostümassistentinnen in Heimarbeit tätig. Eine Palette mit insgesamt 560 Masken wurde dort in den vergangenen Tagen produziert – und nach Innsbruck geschickt. Dort werden die Masken von Sachverständigen der Wirtschaftskammer Tirol auf ihre Einsatzfähigkeit geprüft. In der nächsten Woche soll die zweite Maskenlieferung aus Erl folgen.

Am Tiroler Landestheater arbeiten derzeit sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der hauseigenen Schneiderei an wiederverwendbaren Schutzmasken. Vorerst für drei Wochen. Etwa 7200 Schutzmasken sollen bis dahin entstehen, sagt Markus Lutz, der kaufmännische Geschäftsführer des Landestheaters. Auch die gehen zur weiteren Verteilung an die Wirtschaftskammer. Dort wurde das Hilfsprojekt initiiert – und das Schnittmuster, nach dem nun gearbeitet wird, entwickelt.

In den Werkstätten der Österreichischen Bundestheater und mehreren deutschen Schauspielhäusern gibt es ähnliche Projekte. Medizinische Produkte sind weder die dort noch die in Tirol gefertigten Masken. Die Expertenansichten über die Sinnhaftigkeit von provisorischen Mund-Nasen-Masken gehen derzeit auseinander. Selbst Maskenskeptiker gehen allerdings davon aus, dass das persönliche Sicherheitsgefühl derer, die sie tragen, gestärkt werden dürfte. Am Montag tritt die von der österreichischen Regierung verordnete Maskenpflicht in Supermärkten in Kraft. (jole)